Бывший коллега Листьева назвал заказчика его убийства

Портрет Владислава Листьева на «Останкино». 2015 год (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский журналист, один из ведущих программы «Взгляд» Дмитрий Захаров рассказал свою версию того, кто стоял за убийством гендиректора ОРТ Владислава Листьева. Заявление Захарова прозвучало в эфире программы «Встретились — поговорили» на портале MixTV.





По словам Захарова, причиной всему стал мораторий, который был в то время наложен руководством телеканала на все виды рекламы. Тогда, по версии Захарова, и начались звонки с угрозами Листьеву с требованием этот мораторий отменить.





«Когда стало понятно, что бюджеты СМИ и, в частности, телевидения формируются от рекламы, появилось очень много желающих, посредников, зарабатывать на размещении рекламы. И вот тот, кто стоял за Владом, решает, что «Первый канал» вводит мораторий на размещение рекламы сторонними организациями, что непосредственным размещением будет заниматься сам «Первый канал». Сразу логически вычисляется, кто от этого нес наибольший ущерб», — сказал Захаров, отметив, что среднегодовой бюджет канала на тот момент составлял «четверть миллиарда долларов».





«Соответственно, когда ввели мораторий, начались звонки Владу с угрозами от неких анонимных персонажей с требованием этот мораторий отменить. Отменить он его, естественно, не мог, потому что решение принималось не им», — продолжил Захаров. Главной ошибкой Листьева, по его словам, было то, что он не пожаловался в ФСБ и Генпрокуратуру и не потребовал обеспечить себе охрану.





«Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне», — сказал Захаров, добавив, что «это было очевидно и даже расследовать тут было нечего». По его мнению, убийство сошло заказчику с рук, поскольку Березовский, как считает Захаров, был другом Татьяны Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина.





Владислав Листьев был застрелен у подъезда собственного дома 1 марта 1995 года. Убийство до сих пор остается не раскрытым.



