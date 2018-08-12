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«Кромешный п...». Лебедев жестко отлинчевал скамейки в Жодино

На сайте студии дизайнера Артемия Лебедева появилась рецензия на аллею скамеек, которую установили в начале лета в городе Жодино. Отзыв, как всегда, краткий, но емкий.

«Здравствуйте, Артемий! В моем городе построили аллею лавочек. Каждое предприятие выделяло деньги и разрабатывало дизайн самостоятельно. Как Вам идея и реализация?» – написал автор запроса под псевдонимом Дед. 

И вот ответ:



Аллея креативных скамеек на жодинской улице Ленина – это 32 арт-объекта, которые сделали местные предприятия и организации, пишет сайт ex-press.by


18:32 12/08/2018






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