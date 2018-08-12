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«Кромешный п...». Лебедев жестко отлинчевал скамейки в Жодино

На сайте студии дизайнера Артемия Лебедева появилась рецензия на аллею скамеек, которую установили в начале лета в городе Жодино. Отзыв, как всегда, краткий, но емкий.