Об этом в редакцию TUT.BY сообщили читатели. Эту информацию подтвердили в Кричевской центральной районной больнице.

Инцидент произошел на предприятии «Инфэн», оно находится на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе.





Сейчас в Кричевской центральной районной больнице находится 4 пострадавших работника этого предприятия.









Отметим, что предприятие по выращиванию грибов шиитаке в июле этого года на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе в июле запустили китайцы — Цзянсуская корпорация по зарубежному сотрудничеству (JOC). На новом предприятии планировалось создать около 100 рабочих мест, а грибы собирались поставлять на китайский и белорусский рынки.



