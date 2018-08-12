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В Кричевском районе отравились работники предприятия по выращиванию грибов

В Кричевском районе отравились работники предприятия по выращиванию грибов шиитаке. Некоторые из пострадавших находятся в реанимации.

Об этом в редакцию TUT.BY сообщили читатели. Эту информацию подтвердили в Кричевской центральной районной больнице.
Инцидент произошел на предприятии «Инфэн», оно находится на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе.

Сейчас в Кричевской центральной районной больнице находится 4 пострадавших работника этого предприятия.


Отметим, что предприятие по выращиванию грибов шиитаке в июле этого года на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе в июле запустили китайцы — Цзянсуская корпорация по зарубежному сотрудничеству (JOC). На новом предприятии планировалось создать около 100 рабочих мест, а грибы собирались поставлять на китайский и белорусский рынки. 


17:57 12/08/2018






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