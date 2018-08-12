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Маршрут поезда Киев-Рига через Минск и Вильнюс "Укрзализныця" планирует продлить до Таллинна

Маршрут поезда Киев-Рига через Минск и Вильнюс , который начнет курсировать с 28 сентября, "Укрзализныця" планирует продлить до Таллинна.

 Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан на своей странице в Facebook. 

Он подчеркнул, что Эстония очень заинтересована в продлении маршрута. "Да, разговоры идут, эстонцы даже немного обиделись на нас, что мы изначально планировали, а потом не дотянули до них. Они заинтересованы очень. Я разговаривал с президентом их железной дороги. Думаю - вскоре дотянем", - написал А.Красноштан. Он также отметил, что автобусом из Риги в Таллинн можно добраться быстрее, чем поездом. Однако подчеркнул, что работы в этом направлении уже ведутся. Как сообщалось, поезд "Киев-Рига" будет курсировать еженедельно, преодолевая маршрут в одну сторону за 19 часов.


 В составе поезда планируется 10 вагонов купе и один - класса "люкс". Предполагается, что ориентировочная стоимость билета в Ригу в купейном вагоне будет составлять около 1855 грн или EUR59. 


18:01 12/08/2018






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