Грабитель пытался отбиться от милиционера отверткой

Поздно ночью 9 сентября прошлого года в деревне Мышанка участковый инспектор милиции ОВД Петриковского райисполкома возвращался с работы домой. Дорога шла возле магазина «Звезда». Проходя мимо него, милиционер боковым зрением увидел, что в окно с тыльной стороны магазина пытается проникнуть человек в камуфляжной одежде. Как выяснилось чуть позже, на лице у него была маска.





Оценив обстановку, инспектор представился и потребовал прекратить противоправные действия. Однако преступник быстро подбежал к сотруднику милиции и нанес ему несколько ударов отверткой, рассказал следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Гомельской области Александр Трофименко.





Инспектору чудом удалось уклониться от ударов. Они лишь повредили одежду и висевшую на плече сумку, причинив при этом незначительные телесные повреждения. После предупреждения о возможности применения табельного оружия преступник начал убегать. Сотрудник милиции выстрелил в воздух и бросился вдогонку. Однако преступник перемахнул через забор и скрылся.





Чтобы предотвратить кражу товарно-материальных ценностей из магазина, участковый остался охранять его, незамедлительно сообщив о происшествии дежурному. Сотрудники следственно-оперативной группы на железнодорожной станции соседнего района вскоре задержали беглого преступника. К слову, убегая, он похитил велосипед, на котором и добрался до станции, пишет gomel.today









После задержания и установления личности преступника выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за совершение краж. Причем менее месяца до задержания мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за последнее совершенное преступление.



