Еще восемь человек, находившиеся на борту одномоторного самолета PC-6, погибли, сообщает в воскресенье газета The Straits Times.





Как уточняет издание, диспетчеры потеряли связь с экипажем примерно через 40 минут после вылета. В результате поисковой операции в воскресенье утром удалось обнаружить раненого мальчика, а также погибших в одном из лесных массивов в районе Оксибил. Власти пока не называют причины инцидента. Местные жители рассказали, что слышали несколько громких хлопков.









Почти ровно три года назад в этом же районе самолет местной компании Trigana Air Service врезался в гору за 10 минут до посадки, погибли 54 человека. Индонезийские авиакомпании по уровню безопасности занимают одни из самых низких мест в мировых рейтингах. В 2007 году Евросоюз запретил перевозчикам из Индонезии полеты над своей территорией, и лишь недавно запрет был частично снят для некоторых авиаперевозчиков, пишет ТАСС.



