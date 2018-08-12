Главный инженер «Бабушкиной крынки» обязывал подчиненных закупать товары у подконтрольных фирм
Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО «Бабушкина крынка», сообщает Следственный комитет. Главный инженер обязывал подчиненных сотрудников закупать товары по необоснованно завышенным ценам у определенных коммерческих организаций.
Дело возбуждено в отношении главного инженера ОАО «Бабушкина крынка», его супруги и 30-летнего знакомого.
«45-летний сотрудник предприятия запрещал подчиненным по службе лицам организовывать от имени предприятия приобретение товаров у организаций, с которыми ранее общество плодотворно сотрудничало и которые были готовы поставлять товар по действующим отпускным ценам, ограничивая таким образом добросовестную конкуренцию. Вместо этого подчиненных сотрудников обязывали закупать товары по необоснованно завышенным ценам у подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что указанные предприятия были созданы членами группы в целях хищения средств ОАО «Бабушкина крынка», в результате чего за несколько лет они завладели денежными средствами в сумме более 416 тысяч рублей.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4. ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК. Они заключены под стражу.
Допрошены сотрудники ОАО «Бабушкина крынка», исследована документация предприятия. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму более 385 тысяч рублей, пишет tut.by
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
14:16 12/08/2018
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