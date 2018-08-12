Сильные фото про то, что в этом мире ещё не всё потеряно
Каждый день с нами происходит куча маленьких неприятностей помимо больших разочарований, с которыми тоже многим приходится столкнуться. Но даже если мир порой окрашивается в тёмные краски, всегда найдутся те, кто напомнит, какой он яркий.
Заряжайтесь вдохновением и добротой вместе с подборкой Лайфа!
Надпись на табличке уличного музыканта: "Если вы бездомный или просто вам необходима помощь, можете взять из чехла столько, сколько вам нужно".
Фото © reddit/MarryMeALot
"Если бы я мог выбрать суперсилу — я бы хотел летать. Я бы позвал детей со всего мира поиграть и попить чай со мной и моими сёстрами"
Мохамед, сирийский беженец в Ливане
Фото © World Food Programme Middle East
Ученики в одной из школ Техаса собрались поддержать одноклассника, мама которого только что проиграла битву с раком.
Фото © reddit/ beet111
"Я продала машину, чтобы оплатить операцию своей собаке"
Фото © twitter/jettrush
Джеймс Харрисон спас 2,4 миллиона детей, сдавая свою содержащую редкие антитела кровь на протяжении 60 лет. Сегодня он это делает в последний раз.
Фото © Steven Siewert
Мексиканские и колумбийские болельщики подняли болельщика египетской сборной, чтобы он смог увидеть игру своей команды.
Фото © reddit/Johnny6_Blaze9
Эти парни спрыгнули на рельсы, чтобы спасти упавшего с платформы слепого мужчину.
Фото © facebook/Julie Caniglia
Когда мне было пять, я подарила папе колечко, сделанное из брелока. Прошло 22 года, но он до сих пор его носит.
Фото © reddit/whitesugar1
У меня была мечта успеть получить высшее образование хотя бы до ста лет. Я сделал это, и у меня ещё осталось 33 года в запасе!
Фото © twitter/ larryfeltonj
Этот студент прошёл ночью более 20 км пешком, чтобы успеть вовремя к первому рабочему дню. Когда об этом узнал его босс, он отдал парню свою машину.
13:32 12/08/2018
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