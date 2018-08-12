Сильные фото про то, что в этом мире ещё не всё потеряно

Заряжайтесь вдохновением и добротой вместе с подборкой Лайфа!





Надпись на табличке уличного музыканта: "Если вы бездомный или просто вам необходима помощь, можете взять из чехла столько, сколько вам нужно".

Фото © reddit/MarryMeALot





"Если бы я мог выбрать суперсилу — я бы хотел летать. Я бы позвал детей со всего мира поиграть и попить чай со мной и моими сёстрами"

Мохамед, сирийский беженец в Ливане

Фото © World Food Programme Middle East





Ученики в одной из школ Техаса собрались поддержать одноклассника, мама которого только что проиграла битву с раком.

Фото © reddit/ beet111





"Я продала машину, чтобы оплатить операцию своей собаке"

Фото © twitter/jettrush





Джеймс Харрисон спас 2,4 миллиона детей, сдавая свою содержащую редкие антитела кровь на протяжении 60 лет. Сегодня он это делает в последний раз.

Фото © Steven Siewert





Мексиканские и колумбийские болельщики подняли болельщика египетской сборной, чтобы он смог увидеть игру своей команды.

Фото © reddit/Johnny6_Blaze9









Эти парни спрыгнули на рельсы, чтобы спасти упавшего с платформы слепого мужчину.

Фото © facebook/Julie Caniglia





Когда мне было пять, я подарила папе колечко, сделанное из брелока. Прошло 22 года, но он до сих пор его носит.

Фото © reddit/whitesugar1





У меня была мечта успеть получить высшее образование хотя бы до ста лет. Я сделал это, и у меня ещё осталось 33 года в запасе!

Фото © twitter/ larryfeltonj





Этот студент прошёл ночью более 20 км пешком, чтобы успеть вовремя к первому рабочему дню. Когда об этом узнал его босс, он отдал парню свою машину.



