Что? Как? Почему? В Минске считают, что, скорее всего, успешную белорусскую постановку прикончили менеджеры московского театра Алексея Рыбникова, приревновав к ее успеху. В Москве, напротив, убеждены, что именно сам композитор недосчитался авторских вознаграждений от минского театра, поэтому и забрал свои права на легендарную историю графа Резанова и Кончиты. Корреспонденты «СБ » попробовали разобраться.





Рок-опера «Юнона» и «Авось» шла на сцене музыкального театра 15 лет





В репертуаре музыкального театра спектакль «Юнона» и «Авось» появился 16 лет назад, тогдашний худрук театра Алексей Исаев сумел договориться с композитором о правах на постановку, сам играл партию графа Резанова и пригласил Алексея Рыбникова на одну из первых премьер. Помнится, московский гость от нашей версии легендарной рок–оперы был в восторге, в интервью «СБ» он говорил тогда, что в Минске присутствовал при втором рождении спектакля:





— Ваш спектакль меня приятно удивил. Это звучало по–настоящему. Солистки, исполнявшие арию Богоматери (Леся Лют и Илона Казакевич. — Прим. ред.), отличные профессионалы. 25 лет назад так пела одна только Жанна Рождественская, но сейчас во время спектакля «Юнона» и «Авось» в «Ленкоме» звучит ее запись, там сегодня никто не берет такие сверхвысокие ноты. А у вас — сразу две солистки! Это потрясающе!

Так 15 лет наш театр без фонограммы, «живьем», на чистом профессионализме успешно вытягивал замечательные партии, написанные поэтом Вознесенским и композитором Рыбниковым, а сейчас вынужден отказаться от спектакля. Для нынешнего художественного руководителя музыкального театра Адама Мурзича это больная тема:





— Я думаю, что Алексей Львович даже не знает, что нам запретили его менеджеры играть этот спектакль. В Москве в театре Алексея Рыбникова эта рок–опера, разумеется, тоже есть в афише, они гастролируют с ней по миру и по Беларуси в частности. Как–то раз в Гомеле наши гастроли пересеклись, и кто–то им сказал, видимо, что минская постановка лучше. Вот и приревновали.





Категорически не согласен с такой версией случившегося Михаил Канцельсон, художественный руководитель и продюсер театра Алексея Рыбникова:

— Мы действительно играем «Юнону» и «Авось» по всему миру, и в Германии бываем с этим спектаклем гораздо чаще, чем в Беларуси. Ваш спектакль нам не составлял никакой конкуренции, уж поверьте. Дело тут, скорее всего, в том, что музыкальный театр вел себя недобросовестно по отношению к автору. И сам лично Алексей Рыбников расторг с ними договор, менеджеры тут ни при чем.









В музыкальном театре не унывают. Сейчас полным ходом идет подготовка новой версии рок–оперы под рабочим названием «Граф Резанов». Над музыкальной частью грядущей премьеры работает композитор Владимир Кондрусевич, так что щемящие арии мы еще непременно услышим. Сам же Алексей Рыбников пока весь погружен в работу, пишет музыку к «Войне и миру» Льва Толстого, поэтому его комментарий о запрете минского спектакля мы узнаем чуть позже.



