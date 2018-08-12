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До 110 «падающих звезд» в час: белорусы смогут наблюдать за потоком метеоров в ночь с 12 на 13 августа

Метеорный поток Персеиды в нынешнем сезоне будет многообещающим. Предполагается, что в этом году можно будет увидеть до 110 «падающих звезд» в час. Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, а любоваться этим красивейшим космическим явлением можно уже сейчас. Поток проявляется с 17 июля до 24 августа. Сообщили в Минском планетарии.

«Падающие звезды» — метеоры — это небольшие частицы кометного вещества размерами от песчинок до небольших горошин. Они входят в земную атмосферу на скорости около 210 тысяч км/ч и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый след. Самые крупные из них бывают видны до нескольких секунд.

Каждый год в июле-августе Земля проходит через остатки хвоста кометы Свифта-Туттля. Эта комета имеет период обращения 133 года и в последний раз вошла во внутреннюю часть солнечной системы в 1992 году. Хотя комета теперь находится далеко от Земли, мы по-прежнему сталкиваемся с частицами, которые остались с того времени, когда комета прошла через солнечную систему.

Наблюдать метеорный поток Персеиды лучше всего за городом, вдали от света фонарей в местности с открытым горизонтом. Метеоры будут вылетать из созвездия Персея — там находится радиант, но взоры и фотокамеры стоит направить чуть в сторону, к примеру, на созвездия Цефей или Лебедь. IMO (Международная метеорологическая организация) рекомендует повернуться по азимуту примерно на 60 градусов от радианта. Луна в этом году не помешает — новолуние 11 августа обеспечит идеальные условия для наблюдений.
Mlyn.by
11:26 12/08/2018






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