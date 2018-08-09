Запуску бот-платформы Facebook прочили стать едва ли не самым значимым событием в ИТ-индустрии с тех пор, как Apple представила App Store. Что-то пошло не так: шумиха вокруг ботов угасла, и теперь эксперты рассуждают почему. Более подробно в большом интервью dev.by









О том, отменена ли обещанная революция чат-ботов, dev.by спросил Павла Литвинко, основателя стартапа Botscape. Проект выиграл Venture Day Minsk 2018 и прошёл через Starta Accelerator в Нью-Йорке.

Botscape — сервис, повышающий эффективность маркетинговых кампаний в Facebook за счёт вовлечения клиентов через Messenger. По подсчётам раработчиков, он помогает увеличить конверсию до 16–18%.





На данный момент основные клиенты компании — организаторы концертов в США. Botscape использует данные об артистах, чтобы генерировать различные сценарии диалогов с ботом, при этом использует стиль и «характерные особенности личности». Так сервис создаёт «оцифрованную версию» таких исполнителей, как Макс Корж, Ляпис 98, Loboda и других. Это помогает заинтересовать людей, которые переходят по рекламным постам из Facebook и Instagram.





По словам разработчиков, продажи билетов на концерты увеличились в два раза, если сравнивать с обычной рекламой, запущенной в тот же период времени.









В 2018 году стартап привлёк инвестиции в размере $160 000 от Starta Capital и прошёл программу ускорения в Starta Accelerator в Нью-Йорке, выиграл Venture Day Minsk.





Сейчас команда работает над алгоритмом, который сможет проанализировать профиль артиста в социальных сетях и затем генерировать сообщения в его манере, а также синтезировать их голосом. Если всё пойдёт по плану, алгоритм будет «самостоятельно конструировать личность артиста».



