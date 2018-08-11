По информации «Кур'ера», местные жители обратили внимание, что давно не видели одного из своих соседей. В конце концов в пятницу, 10 августа, они вызвали милицию.





По предварительной информации «Кур'ера», от тела мужчины остался только скелет. Он лежал на истлевшей от огня кровати. Рядом, слева от него, также была ещё одна сгоревшая постель.





Местные жители предполагают, что возгорание могло возникнуть в одну из долгих зимних ночей, когда была морозная погода. Пожар мог возникнуть из-за курения в постели. Сосед сгорел в кровати, но пламя из-за сырости или по каким-либо ещё причинам, не перекинулось дальше. И в течение минувших месяцев внешне не было заметно, что в доме был пожар. Дым в тот день, когда было происшествие, похоже, тоже никто не заметил.





Вероятно, найденный скелет — это и есть останки хозяина дома, пенсионера. Милиция проводит проверку, изучаются обстоятельства гибели человека и устанавливается его личность.