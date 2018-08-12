Городской карнавал в Манчестере закончился стрельбой
Обошлось без жертв, но десять человек получили ранения.
В ночь на 12 августа в Манчестере проходил большой городской карнавал, который завершился стрельбой. В результате происшествия пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщил телеканал Sky.
Инцидент произошел в районе Мосс-Сайд. Вскоре после произошедшего полиция перебросила в район усиленные наряды.
На данный момент участники и обстоятельства перестрелки устанавливаются.
10:11 12/08/2018
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