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Городской карнавал в Манчестере закончился стрельбой

Обошлось без жертв, но десять человек получили ранения.

В ночь на 12 августа в Манчестере проходил большой городской карнавал, который завершился стрельбой. В результате происшествия пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщил телеканал Sky.

Инцидент произошел в районе Мосс-Сайд. Вскоре после произошедшего полиция перебросила в район усиленные наряды.

На данный момент участники и обстоятельства перестрелки устанавливаются.
10:11 12/08/2018






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