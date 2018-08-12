Бывшие школы под Гродно продают за 280 и 415 долларов

Комплекс зданий, сооружений и инженерных сетей бывшей школы в Рыбнице на 23 октября прошлого года оценивался в сумму чуть больше 193 тысяч рублей. На очередных торгах, которые должны состояться 30 августа, цифра скромнее— 833 рубля (34 базовые величины). Школа построена в 1974 году. По условиям аукциона здесь можно открыть объект административно-хозяйственного, хозяйственного, складского, торгового назначения, отдыха и туризма, пишет "Вечерний Гродно"





В 60 раз упала цена на бывшую школу в Василевичах. Если в прошлом году за неё просили 34 тысячи 182 рубля, то теперь, чтобы стать владельцем, необходимо иметь всего 563,5 рубля (23 базовые). По условиям аукциона в школе можно открыть объект административно-хозяйственного, торгового или жилого назначения. Она построена в 1949 году. Будущий владелец получит пользование не только двухэтажный школьный корпус, но и две пристройки, сарай, декоративный бассейн, ограждение и коммуникации.



