30 декабря 2017 сотрудниками ГАИ Новгорудского РОВД вблизи деревни Мильковичи был остановлен автомобиль. Водитель превысил скорость и плюс ко всему, его транспортное средство не прошло технический осмотр. В момент привлечения владельца автотранспорта к административной ответственности мужчина 1976 года рождения положил на переднюю панель служебного автомобиля 30 белорусских рублей. Гражданин пытался решить таким образом свои проблемы, однако получил еще большие неприятности. 18 мая данный гражданин был приговорен к двум годам исправительных работ.





17 марта 2018 года сотрудник ГАИ Кореличского РОВД остановил транспортное средство, в котором имелись неисправности. Во время составления административного протокола водитель предложил инспектору 10 белорусских рублей. Инспектор следовал букве закона и доставил подозреваемого в РОВД. 10 мая гражданин 1961 года рождения был приговорен к двум годам исправительных работ.





А вот история, произошедшая в деревне Бояры Вороновского района, уже успела облететь интернет. 17 апреля инспектор остановил гражданку 1968 года рождения. Транспортное средство передвигалось без техосмотра, однако хозяйка утверждала, что ранее не привлекалась к ответственности за подобное нарушение, и желала, чтобы так все и осталось. А для осуществления своей цели предложила инспектору 25 белорусских рублей. Невзирая на все просьбы инспектора убрать денежные средства, женщина продолжала стоять на своем. 18 мая она была приговорена к двум годам исправительных работ.



