Пришлось менять танк, но белорусы стали бронзовыми призерами "Танкового биатлона"
Белорусская команда завоевала третье место по итогам "Танкового биатлона", который проходит на полигоне в Алабино в рамках Армейских международных игр АрМИ-2018.
Выиграла ежегодные соревнования танкистов команда России. Второе место — у команды из Китая.
Белорусская команда, несмотря на 19 пораженных целей, совершила ряд ошибок, а третий экипаж столкнулся с проблемами и заменил танк, что привело к лишним штрафным кругам. В итоге белорусские танкисты уступили победителям 14 минут и 9 секунд. Но стали бронзовыми.
Четвертое место в осталось за экипажами из Казахстана.
В нынешних соревнованиях танкистов белорусы выиграли три индивидуальных заезда, а в полуфинальной эстафете стали третьими. В прошлом году в "Танковом биатлоне" белорусские танкисты по итогам соревнований завоевали четвертое место.
09:33 12/08/2018
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