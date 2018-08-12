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Пришлось менять танк, но белорусы стали бронзовыми призерами "Танкового биатлона"

Белорусская команда завоевала третье место по итогам "Танкового биатлона", который проходит на полигоне в Алабино в рамках Армейских международных игр АрМИ-2018.

Выиграла ежегодные соревнования танкистов команда России. Второе место — у команды из Китая. 

Белорусская команда, несмотря на 19 пораженных целей, совершила ряд ошибок, а третий экипаж столкнулся с проблемами и заменил танк, что привело к лишним штрафным кругам. В итоге белорусские танкисты уступили победителям 14 минут и 9 секунд. Но стали бронзовыми.

Четвертое место в осталось за экипажами из Казахстана.

В нынешних соревнованиях танкистов белорусы выиграли три индивидуальных заезда, а в полуфинальной эстафете стали третьими. В прошлом году в "Танковом биатлоне" белорусские танкисты по итогам соревнований завоевали четвертое место.

Sputnik.by
09:33 12/08/2018






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