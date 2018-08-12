Выиграла ежегодные соревнования танкистов команда России. Второе место — у команды из Китая.





Белорусская команда, несмотря на 19 пораженных целей, совершила ряд ошибок, а третий экипаж столкнулся с проблемами и заменил танк, что привело к лишним штрафным кругам. В итоге белорусские танкисты уступили победителям 14 минут и 9 секунд. Но стали бронзовыми.





Четвертое место в осталось за экипажами из Казахстана.





В нынешних соревнованиях танкистов белорусы выиграли три индивидуальных заезда, а в полуфинальной эстафете стали третьими. В прошлом году в "Танковом биатлоне" белорусские танкисты по итогам соревнований завоевали четвертое место.



