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BMW отзывает сотни тысяч машин в Европе. Причина - возможное возгорание двигателя

BMW отзывает 324 тыс. дизельных автомобилей с рынка Европы из-за неисправности модуля рециркуляции отработанных газов, которая может привести к возгоранию, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пресс-релиз компании. В Южной Корее уже зафиксированы случаи воспламенения подкапотного пространства.


В частности, на данный момент известно о более чем 30 случаев возгорания дизельных двигателей в автомобилях баварского автогиганта в Южной Корее. Произошли ли из-за этого несчастные случаи – не сообщается. Но на этой неделе 13 южнокорейцев, имеющих дизельные машины BMW, подали судебные иски против баварской компании, утверждая, что они боятся ездить на своих транспортных средствах. Каждый из них хочет получить компенсацию в размере около 4 тыс долларов. 

BMW утверждает, что о подобных случаях с дизельными автомобилями было известно с 2016 года, но только в июне 2018 года нашли причину проблемы. Отзыв машин является добровольным. Под него попали автомобили с дизельными двигателями, которые были выпущены с 2012 по 2015 год. Это модели 3–7 серий, а также внедорожники Х3, Х4 и Х5.

В Южной Корее отзыв достигает значительных масштабов. Затронуты 42 дизельные модели, которые были произведены в период с марта 2011 года по ноябрь 2016 года. Местный глава компании извинился на пресс-конференции, как это принято в Корее, поклонившись перед публикой. Он пообещал скорейший выход из ситуации.

Напомним, что в 2017 году BMW отозвал в США примерно 1,4 млн. автомобилей как раз из-за возможного возгорания двигателей. Судя по всему, у баварцев это очень масштабная проблема.

ABW.by
08:46 12/08/2018






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