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Костел в Шумилино обворовывали сироты

Прокуратура Шумилинского района 11 августа обнародовала личности воров, неоднократно выносивших приходские деньги и имущество католического санктуария Матери Божией Фатимской.

Выяснить личности воров помогла видеокамера, которую установили после второй кражи. Ими оказались сироты, которые приходили в храм и помогали по хозяйству, сообщают «Белновости».

Фигуранты дела – трое молодых людей. Двое из них сироты, которые жили в выданной им государством бесплатной квартире. Третий был их гостем из Витебска. Молодым людям от 22 до 24 лет. Ранее они учились вместе в профтехучилище. Официально парни нигде не были трудоустроены. Иногда они приходили в храм и помогали по хозяйству. За это им платили деньги и давали еду. Как оказалось, посещая монастырь, молодые люди знакомились там с обстановкой. Они узнали, что входная дверь не закрывается на ключ.

Кражу совершали двое – гость из Витебска не участвовал. С первого захода молодые люди унесли из монастыря имущество на 6500 рублей.

После этого они подождали месяц и повторили вылазку. Во второй раз они украли 1654 рубля.

На этом они не остановились и пошли в третий раз, который стал последним. Их сняла камера, которой раньше не было. Парни пытались вынести сейф, в котором хранились копейки. Поэтому этот эпизод им засчитали как мелкое хищение.


Krynica.info
08:03 12/08/2018






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