Его жена рассказала, что Найпол умер "в окружении тех, кого любил, прожив жизнь, которая была полна прекрасного творчества и усилий".





Он является автором более 30 книг. Самые известные из них – романы "Дома для мистера Бисваса" и "Территория тьмы". В 1971 году Найпол стал лауреатом Букеровской премии, а в 2001 году получил Нобелевскую премию по литературе.





Найпол родился в Тринидаде и Тобаго. У него было британское гражданство.