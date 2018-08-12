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Лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол умер в возрасте 85 лет

Лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер в своем доме в Лондоне, сообщило 11 августа BBC со ссылкой на родственников писателя.

Его жена рассказала, что Найпол умер "в окружении тех, кого любил, прожив жизнь, которая была полна прекрасного творчества и усилий". 

Он является автором более 30 книг. Самые известные из них – романы "Дома для мистера Бисваса" и "Территория тьмы". В 1971 году Найпол стал лауреатом Букеровской премии, а в 2001 году получил Нобелевскую премию по литературе. 

Найпол родился в Тринидаде и Тобаго. У него было британское гражданство. 
07:55 12/08/2018






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