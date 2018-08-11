37-летний мужчина из Турции пытался перейти границу на участке ответственности Гродненской пограничной группы. Он основательно подготовился к этому и позаботился заранее о наличии необходимых приспособлений. Так, в личных вещах задержанного обнаружена ножовка, кусачки, гвозди, строительные перчатки, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.





Мигрант объяснил, что хотел пробраться в одну из стран ЕС в надежде найти там лучшую жизнь.





Мужчина оформлен нарушителем госграницы и пограничного режима. Ведётся дальнейшее разбирательство. Ему грозит штраф и депортация из страны с запретом въезда сроком на 5 лет.



