Пограничники задержали нелегала из Турции, который шел через границу с кусачками и ножовкой
Три километра не дошел до белорусско-польской границы гражданин Турции. Его задержали пограничники. Подозрительного мужчину заметили днем 9 августа местные жители, сигнал поступил также и от дружинников.
37-летний мужчина из Турции пытался перейти границу на участке ответственности Гродненской пограничной группы. Он основательно подготовился к этому и позаботился заранее о наличии необходимых приспособлений. Так, в личных вещах задержанного обнаружена ножовка, кусачки, гвозди, строительные перчатки, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Мигрант объяснил, что хотел пробраться в одну из стран ЕС в надежде найти там лучшую жизнь.
Мужчина оформлен нарушителем госграницы и пограничного режима. Ведётся дальнейшее разбирательство. Ему грозит штраф и депортация из страны с запретом въезда сроком на 5 лет.
21:18 11/08/2018
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