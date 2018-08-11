Белоруска Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся

Чтобы избежать сплетен, певица рассказала о своем решение и его причинах в своем блоге в Instagram.





«Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки „девушек“, многих из них я знаю лично, многие из них были моими „приятельницами“, вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца» — написала Дакота.





Она также добавила, что сейчас у них конфликт на почве раздела имущества.





Певцы познакомились на проекте «Фабрика звезд» в 2007 году и через несколько лет начали встречаться. В 2015 году они сыграли пышную свадьбу, а в 2017 родилась их дочь Мия.





Напомним, что Рита Дакота это сценический псевдоним минчанки Маргариты Герасимович.