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Белоруска Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся

Распалась одна из самых крепких красивых пар шоу-бизнеса. Певица Рита Дакота подала на развод со своим супругом певцом Владом Соколовским.

Белоруска Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся
Чтобы избежать сплетен, певица рассказала о своем решение и его причинах в своем блоге в Instagram.

«Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки „девушек“, многих из них я знаю лично, многие из них были моими „приятельницами“, вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца» — написала Дакота.

Она также добавила, что сейчас у них конфликт на почве раздела имущества.

Певцы познакомились на проекте «Фабрика звезд» в 2007 году и через несколько лет начали встречаться. В 2015 году они сыграли пышную свадьбу, а в 2017 родилась их дочь Мия.

Напомним, что Рита Дакота это сценический псевдоним минчанки Маргариты Герасимович.
21:07 11/08/2018






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