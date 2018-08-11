Амазонские медузы расплодились на Гребном канале Бреста

Как сообщил сотрудник областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос, после обнаружения непрошеных гостей, они обратились в Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси.





Свой комментарий для «Вечернего Бреста» дал заместитель директора института, кандидат экологических наук Виктор Демянчик. По словам ученого, данный вид медуз не представляет никакой угрозы для человека. Попасть в Гребной канал она могла двумя способами: или кто-то из аквариумистов выбросил несколько особей в воду, или «спящие» особи прибыли в состоянии анабиоза на днищах лодок, на которых спортсмены участвовали в соревнованиях, проводившихся в странах Европы.





Как подчеркнул Виктор Демянчик, первый раз сенсацией стало появление в водоемах Лондонского ботанического сада еще в 1880 (!) году медуз «Краспедакуста соверди» (именно этот вид обнаружен в Бресте) родом из реки Амазонки. Оказывается, этот вид медуз может впадать в анабиоз, сжиматься буквально до миллиметра, в так называемые полипы, и спокойно несколько месяцев ждать того момента, когда сможет «ожить» и воспроизводить потомство.





А Брестский гребной канал стал идеальной «ванной» для размножения медуз. Для полноценного существования им нужна температура от 20 градусов тепла. Но если ночью температура понижается, то «полипы» прячутся в так называемые «заплески». Это небольшие трещины в торцах бетонных откосов, которыми устлано ложе Гребного канала. Не исключение и ул. Набережная - там спуски к реке также сплошь в бетоне с небольшими трещинами. Как считает Виктор Демянчик, Брестский регион в силу особенностей изменяющихся геоклиматических условий стал привлекателен для заморских видов обитателей рек. В том же Гребном канале уже несколько лет живет и размножается южноамериканский полосатый рак.





О том, приживутся ли южноамериканские медузы в Бресте, говорить рано - им еще надо перезимовать. А вот то, что исчезает похожая на них «гидра обыкновенная», испокон веков обитающая в белорусских водоемах, - сигнал тревожный. Как говорит Виктор Демянчик, несмотря на свое грозное имя «гидра», это существо, даже распустив свои щупальца, не достигает в длину и трех сантиметров. Но гидра может жить только в чистой воде, это своеобразный индикатор экологии вод. И чем меньше гидр, тем хуже состояние воды.