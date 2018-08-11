В Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси рассказали подробности инцидента. Инспекторы природоохраны обнаружили в карьере возле деревни Осовцы МАЗ и погрузчик, которые занимались добычей песка.

Один из инспекторов обратился к водителю грузовика за документами, чтобы проверить законность этого процесса. Однако тот сослался на техническую неисправность: мол, не может заглушить двигатель и выйти из машины. Тогда инспектор поднялся на подножку кабины. В это время водитель неожиданно начал движение и на скорости поехал прямо в кустарники. Ударившись о ветки, сотрудник инспекции упал на землю, а водитель МАЗа скрылся.

Вскоре правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 27-летний житель Гомельского района, безработный. Оказалось, что МАЗ принадлежит его родственнику, но никаких документов на заготовку песка они не имели.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насилие в отношении должностного лица, ему грозит до 5 лет лишения свободы.