Как сообщают украинские информагентства, 30-летний гражданин Беларуси совершил самоубийство в вечернее время прямо на улице. Он перерезал горло осколком стекла.





Дмитрий (так зовут белоруса) отдыхал с компанией, но в какой-то момент впал в неадекватное состояние, забрался в принадлежавший ему автомобиль, где принялся вскрывать себе вены. Друзья начали уговаривать его не делать глупостей.





Тогда он выбежал из авто, подбежал к одному из соседних домов и ударил в окно головой. Стекло разбилось, а Дмитрий получил серьезные порезы лица и шеи. После этого невменяемый белорус взял кусок разбитого стекла и полоснул себя по горлу. За этим наблюдало множество свидетелей.





Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.





Известно, что Дмитрий с конца июля отдыхал на базе отдыха «Валерия» и, по словам очевидцев, едва ли не каждый день шумно проводил время с компанией. Полиция полагает, что мужчина в день самоубийства мог быть под воздействием наркотических средств.



