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Под Николаевом отдыхающий из Беларуси перерезал себе горло куском стекла

Инцидент произошел вчера, 10 августа, на территории базы отдыха «Валерия», расположенном в селе Коблево (Березанский район, Николаевская область).

Как сообщают украинские информагентства, 30-летний гражданин Беларуси совершил самоубийство в вечернее время прямо на улице. Он перерезал горло осколком стекла.

Дмитрий (так зовут белоруса) отдыхал с компанией, но в какой-то момент впал в неадекватное состояние, забрался в принадлежавший ему автомобиль, где принялся вскрывать себе вены. Друзья начали уговаривать его не делать глупостей.

Тогда он выбежал из авто, подбежал к одному из соседних домов и ударил в окно головой. Стекло разбилось, а Дмитрий получил серьезные порезы лица и шеи. После этого невменяемый белорус взял кусок разбитого стекла и полоснул себя по горлу. За этим наблюдало множество свидетелей. 

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

Известно, что Дмитрий с конца июля отдыхал на базе отдыха «Валерия» и, по словам очевидцев, едва ли не каждый день шумно проводил время с компанией. Полиция полагает, что мужчина в день самоубийства мог быть под воздействием наркотических средств.

19:46 11/08/2018






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