Фото: Daily Star

В 25 лет она поняла, что нужно поездить по миру и показать своё творчество людям. Что она и сделала. Из Мексики она отправилась в Коста-Рику, сообщает Daily Star.





Там мексиканка филиппино-бельгийского происхождения познакомилась с британкой, с которой впоследствии подружилась, и целую неделю они вместе изучали эту страну. Но однажды на них напали двое мужчин и попытались ограбить. Это было на пляже. Подруга Марии смогла увернуться от грабителя и убежать за помощью…





А вот путешественница уже ничего не могла сделать. Двое отморозков загнали её в тихое место и изнасиловали. Чтобы жертва не сдала их полиции, они решили утопить её. Тело девушки было обнаружено уже на пляже.





Полиции удалось задержать ублюдков по горячим следам. Один — Эскивель Сердас — обвиняется в нападении на Марию, а второй — Бенавидес Мендоза — в изнасиловании.



