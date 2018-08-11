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Девушку, которая отправилась в кругосветку, изнасиловали и убили в первой стране

25-летняя туристка из Мексики собиралась поездить по миру, чтобы люди услышали её музыку. Мария Матус Тенорио любила петь и играть на клавишных.

Фото: Daily Star

 В 25 лет она поняла, что нужно поездить по миру и показать своё творчество людям. Что она и сделала. Из Мексики она отправилась в Коста-Рику, сообщает Daily Star.


Там мексиканка филиппино-бельгийского происхождения познакомилась с британкой, с которой впоследствии подружилась, и целую неделю они вместе изучали эту страну. Но однажды на них напали двое мужчин и попытались ограбить. Это было на пляже. Подруга Марии смогла увернуться от грабителя и убежать за помощью…

А вот путешественница уже ничего не могла сделать. Двое отморозков загнали её в тихое место и изнасиловали. Чтобы жертва не сдала их полиции, они решили утопить её. Тело девушки было обнаружено уже на пляже.

Полиции удалось задержать ублюдков по горячим следам. Один — Эскивель Сердас — обвиняется в нападении на Марию, а второй — Бенавидес Мендоза — в изнасиловании.


Яна Недомолкина, L!FE
18:34 11/08/2018






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