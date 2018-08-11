Клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера посадили на 42 года





Под маской клоуна оказался 37-летний Кристиан Гулзоу. В мае 2017 года он повздорил с 29-летним мужчиной у одного из местных гипермаркетов, а через два часа убил своего оппонента напротив ресторана. Инцидент привлек внимание полиции из-за необычного наряда преступника.





На лице у Гулзоу был черно-белый макияж, выполненный в клоунском стиле. На руке у него была надета перчатка со стальными лезвиями длиной около восьми сантиметров. Атрибут напоминал когти знаменитого вымышленного маньяка Фредди Крюгера из серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов».





Осужденный позже рассказал, что убитый им мужчина украл у него скутер и начал угрожать. При этом клоун-убийца не заметил, как нанес обидчику смертельную рану. Преступник мог получить 48 лет тюрьмы.









Стоит отметить, что знакомые Гулзоу отзывались о нем как об угрюмом человеке, хобби которого был косплей злодеев из кинофильмов. Преступник надевал костюмы антагонистов и разъезжал в них по городу. К примеру, однажды он был замечен в образе сумасшедшего маньяка Джокера из серии фильмов о супергерое Бэтмене.



