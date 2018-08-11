Фотофакт. Митрополита Павла в Гомеле встречали ковром из цветов
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси 11 августа посетил Гомель. Здесь проходили религиозные празднества в память о преподобной Манефе Гомельской — к 100-летию со дня ее рождения.
В кафедральном Петропавловском соборе состоялась Божественная литургия. В ней, помимо церковных иерархов и множества священников, а также сотен верующих, участвовали местные чиновники.
Для православного иерарха гомельские верующие подготовили дорожку-ковер из живых цветов длиной около ста метров.
Митрополит Павел освятил строящийся храм в честь священномученика Алексия Лельчицкого в Гомеле по улице Добрушской.
Алена Германович, фото,Naviny.by
16:43 11/08/2018
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