Фотофакт. Митрополита Павла в Гомеле встречали ковром из цветов





В кафедральном Петропавловском соборе состоялась Божественная литургия. В ней, помимо церковных иерархов и множества священников, а также сотен верующих, участвовали местные чиновники.









Для православного иерарха гомельские верующие подготовили дорожку-ковер из живых цветов длиной около ста метров.









Митрополит Павел освятил строящийся храм в честь священномученика Алексия Лельчицкого в Гомеле по улице Добрушской.











