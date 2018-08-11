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Фотофакт. Митрополита Павла в Гомеле встречали ковром из цветов

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси 11 августа посетил Гомель. Здесь проходили религиозные празднества в память о преподобной Манефе Гомельской — к 100-летию со дня ее рождения.


В кафедральном Петропавловском соборе состоялась Божественная литургия. В ней, помимо церковных иерархов и множества священников, а также сотен верующих, участвовали местные чиновники.


Для православного иерарха гомельские верующие подготовили дорожку-ковер из живых цветов длиной около ста метров.


Митрополит Павел освятил строящийся храм в честь священномученика Алексия Лельчицкого в Гомеле по улице Добрушской.




Алена Германович, фото,Naviny.by
16:43 11/08/2018






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