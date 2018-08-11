Белорус смастерил пушку, которая стреляет картошкой

Немного легковоспламеняющейся жидкости, и базука из пластиковых труб готова сразить мишень. Картошка – самый популярный снаряд, но можно использовать и другие.





«Бураками – по-белорусски, свеклой. Она дает красивый след, когда попадает в предмет. Брызги в разные стороны. Яблоки, в том числе. Кукурузные початки», – перечислил Михаил Орехов.

Свою картофельную пушку Михаил мастерил ради забавы. Потом понял: проводить время можно с пользой.





«Можно распугивать голубей, которые на зернотоках едят зерно. Здесь огромное полчище чаек, которые досаждают своими истошными криками», – отметил он.





Пугает птиц не овощной снаряд, а сам звук. Еще пушка – хороший способ избавиться от старых вещей.





«Носок летит также красиво. Мы его сняли, набили песком. Зарядили и выстрелили», – рассказал Михаил Орехов.





Пластмассовый картофелемет хоть и стреляет корнеплодами, а все же оружие, подумал как-то Михаил. И отнес его на криминалистическую экспертизу. Теперь у мужчины есть заключение: пушка огнестрельным оружием не является. С такой справкой овощную перестрелку можно устроить даже в городском парке.



