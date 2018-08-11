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Белорус смастерил пушку, которая стреляет картошкой

Житель Минска Михаил Орехов из канализационной трубы смастерил пушку, которая стреляет картофелем. Развлечение безопасно для окружающих. У мастера и справка есть, передает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Немного легковоспламеняющейся жидкости, и базука из пластиковых труб готова сразить мишень. Картошка – самый популярный снаряд, но можно использовать и другие.

«Бураками – по-белорусски, свеклой. Она дает красивый след, когда попадает в предмет. Брызги в разные стороны. Яблоки, в том числе. Кукурузные початки», – перечислил Михаил Орехов.
Свою картофельную пушку Михаил мастерил ради забавы. Потом понял: проводить время можно с пользой.

«Можно распугивать голубей, которые на зернотоках едят зерно. Здесь огромное полчище чаек, которые досаждают своими истошными криками», – отметил он. 

Пугает птиц не овощной снаряд, а сам звук. Еще пушка – хороший способ избавиться от старых вещей.

«Носок летит также красиво. Мы его сняли, набили песком. Зарядили и выстрелили», – рассказал Михаил Орехов. 

Пластмассовый картофелемет хоть и стреляет корнеплодами, а все же оружие, подумал как-то Михаил. И отнес его на криминалистическую экспертизу. Теперь у мужчины есть заключение: пушка огнестрельным оружием не является. С такой справкой овощную перестрелку можно устроить даже в городском парке.

Белорусский мастер готов объединиться с такими же энтузиастами и устроить состязание на меткость, сообщает mir24.tv


16:23 11/08/2018






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