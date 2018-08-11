Белорус смастерил пушку, которая стреляет картошкой
Житель Минска Михаил Орехов из канализационной трубы смастерил пушку, которая стреляет картофелем. Развлечение безопасно для окружающих. У мастера и справка есть, передает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.
Немного легковоспламеняющейся жидкости, и базука из пластиковых труб готова сразить мишень. Картошка – самый популярный снаряд, но можно использовать и другие.
«Бураками – по-белорусски, свеклой. Она дает красивый след, когда попадает в предмет. Брызги в разные стороны. Яблоки, в том числе. Кукурузные початки», – перечислил Михаил Орехов.
Свою картофельную пушку Михаил мастерил ради забавы. Потом понял: проводить время можно с пользой.
«Можно распугивать голубей, которые на зернотоках едят зерно. Здесь огромное полчище чаек, которые досаждают своими истошными криками», – отметил он.
Пугает птиц не овощной снаряд, а сам звук. Еще пушка – хороший способ избавиться от старых вещей.
«Носок летит также красиво. Мы его сняли, набили песком. Зарядили и выстрелили», – рассказал Михаил Орехов.
Пластмассовый картофелемет хоть и стреляет корнеплодами, а все же оружие, подумал как-то Михаил. И отнес его на криминалистическую экспертизу. Теперь у мужчины есть заключение: пушка огнестрельным оружием не является. С такой справкой овощную перестрелку можно устроить даже в городском парке.
Белорусский мастер готов объединиться с такими же энтузиастами и устроить состязание на меткость, сообщает mir24.tv
16:23 11/08/2018
‡агрузка...