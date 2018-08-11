Немецкая полиция спасла человека от бельчонка

Когда бельчонок обессилел и уснул, его взяли под стражу.





В сообщении правоохранителей сказано, что грызун стал их новым талисманом, и его назвали Карлом-Фридрихом.





Теперь за ним ухаживают в центре спасения животных.









Белки обычно преследуют людей, когда им нужно еда или помощь. Пресс-секретарь полиции Кристина Кренц рассказала, что бельчата, потерявшие мать, могут вместо них переключать все свое внимание на человека, который им встретится. «Это может быть довольно страшно», - сказала она, добавив, что человек, который вызвал полицию, «безусловно, чувствовал себя в опасности».





Карл-Фридрих сейчас в безопасности - в результате его действий никто не пострадал. Но не все истории, в которых фигурируют белки, имеют такие счастливые финалы. В прошлом году группа из шести белок покусала до сильного кровотечения трехлетнего мальчика в английском графстве Корнуэлл.



