Видеофакт: муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
В сети появилось видео, как в ювелирном магазине Италии муравей через стол тащит драгоценный камень. В Италии муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина. Видео опубликовано в сети, сообщает Daily Mail.
Маленькое насекомое тащило драгоценный камень, который по виду гораздо больше его самого.
Неизвестно, удалось ли муравью унести бриллиант или его все же остановили.
В июне этого года в городе Сент-Пол в штате Миннесота енот, которого в сети прозвали местным Спайдерменом, половину суток провел в попытках забраться по стене на небоскреб UBS Tower.
15:10 11/08/2018
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