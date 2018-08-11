Видеофакт: муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина





Маленькое насекомое тащило драгоценный камень, который по виду гораздо больше его самого.





Неизвестно, удалось ли муравью унести бриллиант или его все же остановили.





В июне этого года в городе Сент-Пол в штате Миннесота енот, которого в сети прозвали местным Спайдерменом, половину суток провел в попытках забраться по стене на небоскреб UBS Tower.