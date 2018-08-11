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Видеофакт: муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина

В сети появилось видео, как в ювелирном магазине Италии муравей через стол тащит драгоценный камень. В Италии муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина. Видео опубликовано в сети, сообщает Daily Mail.


Маленькое насекомое тащило драгоценный камень, который по виду гораздо больше его самого. 

Неизвестно, удалось ли муравью унести бриллиант или его все же остановили. 

В июне этого года в городе Сент-Пол в штате Миннесота енот, которого в сети прозвали местным Спайдерменом, половину суток провел в попытках забраться по стене на небоскреб UBS Tower.



15:10 11/08/2018






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