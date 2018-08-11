Прогноз синоптиков на субботу и воскресенье: ливни и ветер





В субботу, 11 августа, по западу республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.





Ранее синоптики сообщили, что в восточных и центральных районах страны будет в основном без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +11 °С по востоку до +20 °С по западу страны, максимальная температура днем +25…30 °С, в западных районах страны температура +19…24 °С.









В Минске в субботу без существенных осадков, температура воздуха минимальная ночью +16…18 °С, максимальная днем +27…29 °С.





В воскресенье, по предварительному прогнозу, также ожидаются грозы и ветер.



