Фотофакт: подробности пожара на минской СТО





9 августа там дотла сгорел автомобиль «ВАЗ-2108». Повреждены и три авто, припаркованные рядом: «Мерседес Бенц GL450», «Опель Вектра» и «Ауди А4».









Как выяснилось, пожар произошел из-за того, что 33-летний слесарь местной СТО пытался снять топливный бак «ВАЗа» с сигаретой, сообщает пресс-служба МГУ МЧС. Он получил ожоги 45% тела 1-3 степеней и находится в больнице, пишет НН



