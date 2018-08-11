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Фотофакт: подробности пожара на минской СТО

Стали известны подробности возгорания трех авто в Минске, на 2-м Велосипедному переулке.


9 августа там дотла сгорел автомобиль «ВАЗ-2108». Повреждены и три авто, припаркованные рядом: «Мерседес Бенц GL450», «Опель Вектра» и «Ауди А4».


Как выяснилось, пожар произошел из-за того, что 33-летний слесарь местной СТО пытался снять топливный бак «ВАЗа» с сигаретой, сообщает пресс-служба МГУ МЧС. Он получил ожоги 45% тела 1-3 степеней и находится в больнице, пишет НН


13:53 11/08/2018






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