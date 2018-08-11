



Сутопо Нугрохо признал, что «число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разборы завалов, под которыми могли оказаться люди». По его словам, землетрясение и сильные повторные толчки вынудили покинуть свои дома около 387 тыс. человек. Чиновник сообщил, что «на две недели на острове был продлен режим чрезвычайной ситуации». Он указал, что по-прежнему главной проблемой остается нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов и тяжелой техники для разбора завалов.









По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Местные власти заявили о магнитуде 7. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам, очаг залегал на глубине 10 км. Объявили угрозу возникновения цунами, которая затем была снята.



