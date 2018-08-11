Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Индонезии погибли почти 400 человек, тысячи пострадали во время землетрясения

387 человек стали жертвами сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок, пострадали более 13 тыс. Такие обновленные данные привел в субботу официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает газета The Straits Times.


Сутопо Нугрохо признал, что «число погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разборы завалов, под которыми могли оказаться люди». По его словам, землетрясение и сильные повторные толчки вынудили покинуть свои дома около 387 тыс. человек. Чиновник сообщил, что «на две недели на острове был продлен режим чрезвычайной ситуации». Он указал, что по-прежнему главной проблемой остается нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов и тяжелой техники для разбора завалов.


По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. Местные власти заявили о магнитуде 7. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам, очаг залегал на глубине 10 км. Объявили угрозу возникновения цунами, которая затем была снята.


13:46 11/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё