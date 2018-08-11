Взял паспорт и поехал. Как добраться до Китая

Первый более или менее приемлемый способ — поезд. Прямого из Минска нет. Придется ехать с пересадкой через Москву. Ближайший поезд Москва — Пекин отправляется только 18 августа. Купе стоит около 1,2 тыс. белорусских рублей. Время в пути — 6 дней.









Конечно, можно добраться до столицы Китая составом Москва — Владивосток, советует officelife.media

Однако на 11 августа (ближайшее отправление) билетов уже нет. Можно поехать в другие даты. Тоже потратите 6 дней... Есть вариант быстрее: 5 с небольшим дней поездом 0043, который ходит по вторникам. Купе стоит чуть дороже 1 тыс.рублей.





Не нравятся стаканы в подстаканниках и стук колес? Любите скорость? Из Минска есть почти прямой рейс в Пекин. После нашего аэропорта борт залетает в Будапешт, а потом — на восток. Время в пути — около 13 часов. Цена зависит от даты. Как правило, билет в экономкласс не дешевле 1,5 тыс. рублей.











