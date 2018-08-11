11 августа — частное солнечное затмение, последнее в 2018 году. Чем опасны эти явления?
Это астрономическое явление, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, а полутень от нее закрывает нашу планету. Из-за этой тени Солнце частично скрыто. Оно начнется после 11.00 по белорусскому времени, однако на территории нашей страны будет почти невидимо.
В этом году это уже пятое затмение: зимой, 31 января было полное затмение Луны, 15 февраля — частное затмение Солнца, а летом случился так называемый коридор затмений — частное солнечное 10 июля, полное лунное 27 июля и нынешнее, частное солнечное.
Затмениям, сообщает Еврорадио, приписывают мистические свойства, так как довольно часто эти явления совпадают со значительными событиями, которые имеют влияние на большое количество людей.
Следующее затмение случится 6 января — это также будет частное солнечное затмение.
11:35 11/08/2018
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