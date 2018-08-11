



В этом году это уже пятое затмение: зимой, 31 января было полное затмение Луны, 15 февраля — частное затмение Солнца, а летом случился так называемый коридор затмений — частное солнечное 10 июля, полное лунное 27 июля и нынешнее, частное солнечное.





Затмениям, сообщает Еврорадио, приписывают мистические свойства, так как довольно часто эти явления совпадают со значительными событиями, которые имеют влияние на большое количество людей.









Следующее затмение случится 6 января — это также будет частное солнечное затмение.







