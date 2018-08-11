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Пенсионерка из Гродно перечислила $3000 «военному врачу» из интернета

64-летняя жительница Гродно перечислила «военному врачу», с которым познакомилась в интернете, 3000 долларов. Для этого ей пришлось взять кредит в банке, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Пожилая женщина познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился военным врачом из России, работающим по контракту в Афганистане. Во время переписки она пригласила его в гости. Мужчина согласился, но предупредил, что за расторжение контракта нужно заплатить неустойку, а своих денег у него нет.

Жительница Гродно решила помочь виртуальному другу, для чего взяла кредит в банке на тысячу евро и перечислила деньги на счет в турецком банке. Однако этого мошеннику показалось мало, и он уговорил пенсионерку перечислить ему еще более 2000 долларов – якобы на страховку и билеты.

Знакомый так и не приехал, и лишь тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенника. Она обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело, пишет telegraf.by

11:25 11/08/2018






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