Пенсионерка из Гродно перечислила $3000 «военному врачу» из интернета

Пожилая женщина познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился военным врачом из России, работающим по контракту в Афганистане. Во время переписки она пригласила его в гости. Мужчина согласился, но предупредил, что за расторжение контракта нужно заплатить неустойку, а своих денег у него нет.





Жительница Гродно решила помочь виртуальному другу, для чего взяла кредит в банке на тысячу евро и перечислила деньги на счет в турецком банке. Однако этого мошеннику показалось мало, и он уговорил пенсионерку перечислить ему еще более 2000 долларов – якобы на страховку и билеты.







