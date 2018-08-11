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Причину своего экстраординарного поступка мозырянин объяснить не смог

Молодой житель Мозыря спрыгнул в реку с автомобильного моста. Парень остался жив, но его хулиганской выходкой заинтересовалась милиция.


Поведение 33-летнего мозырянина напугало случайных свидетелей, но, к счастью, итог инцидента оказался благополучным, передает tkm.by/. 

Около шести часов вечера 8 августа нетрезвый молодой человек шел через автомобильный мост на реке Припять, и неожиданно для всех спрыгнул вниз. Не зря говорят, пьяному море по колено. В данном контексте, по колено оказалась глубина Припяти. Упав в воду, мозырянин не только не получил сколь-нибудь серьезных травм, но и смог самостоятельно выбраться на берег. Ему не понадобилась даже помощь спасателей. Но позже пришлось «объясняться» с представителями правоохранительных органов. Милиции, парень пояснил, что прыжок с моста был его личной инициативой, но причины своего экстраординарного поступка так и не пояснил.


11:12 11/08/2018






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