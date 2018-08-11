Чиновники довели до инсульта директора дома культуры

Людмила Грызунова 22 года отработала директором дома культуры в деревне Озерщина Речицкого района. За это время ни жалоб, ни взысканий со стороны руководства не было. Все изменилось три года назад.





«Вдруг чиновникам понадобилось мое место. Полтора года меня терроризировали, проверяли, пытались меня поймать на чем можно и не можно. То у меня нет популяризации семейных ценностей, то я мало провожу мероприятий по здоровому образу жизни. За это мне дали два выговора», – говорит Людмила Грызунова, художественный руководитель речицкого дворца культуры.









В результате директор, которая имела блестящую репутацию, оказалась без работы – в результате выговоров с ней не продлили контракт. Полгода Людмила пыталась устроиться хоть уборщицей – надо было содержать дочь. Но не брали никуда, сообщает «Белсат»