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Символы Минобра: солнце в виде герба страны и зеленая книга

У Министерства образования появились свои герб и флаг, пишет TUT.by с ссылкой на pravo.by. Причина – надо отличать ведомство «в информационном пространстве страны и за ее пределами».


Герб имеет вид темно-синего круга. В верхней части изображено солнце, на диске которого расположен герб Беларуси, а снизу – раскрытая книга. «Солнце и книга образуют стилизованное изображение цветка, под листиками которого находятся семена зеленого цвета», — написано в документе.

Эмблема можно использовать в цветном, черно-белом и объемном видах. Размещать ее будут на грамотах, сувенирах, в кабинетах представителей ведомства, в кино-, фото- и видеоматериалах.


Флаг – это полотно темно-синего цвета, в центре которого размещен герб. Флаг можно будет увидеть на зданиях министерства и организаций, которые входят в его структуру, на спортивных и других праздничных мероприятиях. «Теперь на любых официальных и международных мероприятиях мы будем со своей символикой», – отмечают в пресс-службе министерства.


09:50 11/08/2018






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