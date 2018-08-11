В Гродно готовится к передаче в суд «дело ветеринаров»

Согласно следствию, с июля 2015 по январь 2017 года заведующая Гродненской ветеринарной аптеки вместе с главными ветеринарными врачами двух сельскохозяйственных производственных кооперативов похищала комбикорма, препараты для лечения животных, строительных инструментов и постельные принадлежности. Общая сумма установленного следователями материального ущерба превысила 28 тыс. рублей, сообщается на сайте Следственного комитета.





Трем фигурантам дела предъявлено обвинение в «хищении путем злоупотребления служебными полномочиями», «служебном подлоге» и «присвоении вверенного имущества». Заведующую аптекой ранее уже судили за аналогичные преступления. Сейчас она находится в СИЗО. Два других фигуранта дела – под подпиской о невыезде.





Обвиняемые уже покрыли 10 тыс. рублей ущерба. Также наложен арест на имущество и недвижимость фигурантов дела на сумму 41 тыс. рублей.



