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Дворец Четвертинских в Гродно отдали китайцам

Соглашение о реализации совместного проекта по реконструкции дворца Четвертинских под туристический комплекс подписано в Гродненском горисполкоме, сообщает "Гродненская правда".

"Компания из китайского города Ланьчжоу провинции Ганьсу, побратима Гродно, намерена приобрести это историческое здание по улице Ожешко,20.Дворцовый комплекс  XVIII века, принадлежащий когда-то князьям Четвертинским", - пишет издание.

  Этот комплекс уже не один раз выставлялся на аукционы, однако торги не состоялись. Сегодня его начальная цена составляет $1,2 млн.

 Дворец в центре Гродно находится в заброшенном состоянии с 2014 года. Последний его собственник — военная комендатура — переехала в воинскую часть на Вишневец.

  Как отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, подписание меморандума "открывает путь для привлечения капитала китайской компании в восстановление дворца, разработку проекта и начало работ".

 Руководить работами будет распорядительная компания из провинции Ганьсу, к проектированию привлекут белорусских архитекторов.

 

По словам представителей компании, которая купит этот объект, здесь предполагается создать центр, объединяющий китайскую и белорусскую культуры. Главная цель – привлечение туристов.

 

Само историческое здание перепрофилируют под гостинично-туристический комплекс с ресторанами, офисами. В одном из офисов  будут заниматься китайским медицинским массажем. На территории комплекса также планируется построить несколько зданий в китайском архитектурном стиле.

09:46 11/08/2018






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