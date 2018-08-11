Дворец Четвертинских в Гродно отдали китайцам
"Компания из китайского города Ланьчжоу провинции Ганьсу, побратима Гродно, намерена приобрести это историческое здание по улице Ожешко,20.Дворцовый комплекс XVIII века, принадлежащий когда-то князьям Четвертинским", - пишет издание.
По словам представителей компании, которая купит этот объект, здесь предполагается создать центр, объединяющий китайскую и белорусскую культуры. Главная цель – привлечение туристов.
Само историческое здание перепрофилируют под гостинично-туристический комплекс с ресторанами, офисами. В одном из офисов будут заниматься китайским медицинским массажем. На территории комплекса также планируется построить несколько зданий в китайском архитектурном стиле.