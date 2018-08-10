О происшествии сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич. 35-летняя женщина на внедорожнике ВАЗ совершила наезд на 32-летнюю полевода-садовода, которая в этот момент отдыхала на земле во время технологического перерыва. Пострадавшая с тяжелой травмой госпитализирована. Обе женщины в момент наезда были трезвыми.





В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (совершение ДТП, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Расследование продолжается.