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ДТП в фруктовом саду: агроном в Вороновском районе наехала на автомобиле на свою подчиненную

Агроном хозяйства в Вороновском районе на «Ниве» наехала на полевода-садовода. Инцидент произошел 6 августа на территории фруктового сада КСУП «Дотишки».

О происшествии сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич. 35-летняя женщина на внедорожнике ВАЗ совершила наезд на 32-летнюю полевода-садовода, которая в этот момент отдыхала на земле во время технологического перерыва. Пострадавшая с тяжелой травмой госпитализирована. Обе женщины в момент наезда были трезвыми.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (совершение ДТП, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Расследование продолжается.
Agronews.by
09:41 11/08/2018






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