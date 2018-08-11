В Слуцке пенсионер вогнал молотком себе в голову нож

Через несколько часов, так как мужчина жил один, его пришла проведать родственница, жена внука. Она позвонила в дверь. Пенсионер встал, открыл дверь. Женщина ужаснулась. Через несколько минут, отойдя от шока, она вызвала «скорую». Мужчину забрали в реанимацию.





Через несколько дней пенсионера перевели в травматологическое отделение. А 11 июля он умер в больнице.