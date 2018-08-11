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В Слуцке пенсионер вогнал молотком себе в голову нож

28 июня в Слуцке 73-летний мужчина решил свести счёты с жизнью. Он взял нож и вогнал его до рукоятки молотком для отбивки мяса в левый висок. Он думал, что умрёт сразу. Но нет. Лёг на диван и ждал.

Через несколько часов, так как мужчина жил один, его пришла проведать родственница, жена внука. Она позвонила в дверь. Пенсионер встал, открыл дверь. Женщина ужаснулась. Через несколько минут, отойдя от шока, она вызвала «скорую». Мужчину забрали в реанимацию.

Через несколько дней пенсионера перевели в травматологическое отделение. А 11 июля он умер в больнице.
NN.by
09:29 11/08/2018






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