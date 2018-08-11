Об инциденте сообщает УВД Брестского облисполкома. В тот день мальчик 5 лет с сестрой 10 лет играли во дворе у дома в агрогородке Головчицы, мама занималась домашними делами, а отец был на работе в Каменце. Мужчина заподозрил неладное, когда заметил, что возле его автомобиля, на котором он приехал в райцентр, лежат два велосипеда – дочери и сына. Позвонил жене с вопросом, дома ли дети. Поняв, что их нет, родители сообщили об исчезновении сына и дочери в милицию.





Сразу же начались разыскные мероприятия. Оперативной группой в первую очередь отрабатывались парки, водоемы и маршрут Головчицы — Каменец как единственная дорога, по которой несовершеннолетние могли уехать. Работник газозаправки, расположенной на этом маршруте, рассказал оперативникам, что видел похожих по приметам детей, входивших в Каменец.





Судя по карте, от Головчиц до Каменца — 14 км. Дети преодолели их сами.









В райцентре в первую очередь были проверены берега реки Лесная, пляж. Кроме того, просмотрена видеозапись с автовокзала, на которой сотрудники РОВД увидели двух детей, садящихся в автобус сообщением Каменец — Брест. Тут же наперехват был отправлен автомобиль Госавтоинспекции. Остановили автобус в Грушевке. В нем и оказались пропавшие.





На вопрос сотрудников РОВД дети ответили, что ехали к бабушке, проживающей в Бресте. Они давно не видели родного человека, а потому соскучились. Примечательно, что точного адреса бабушки внуки не знали (только название улицы – Героев обороны Брестской крепости), фасад помнили визуально, номера дома и квартиры назвать не смогли.





Девочка и мальчик в тот же день были доставлены домой, с ними и их родителями проведены профилактические беседы о правилах поведения на улице и усилении ответственности в отношении несовершеннолетних. Семья, в которой проживают дети, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.