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С любимой на спине. Мозырянин победил на чемпионате по переносу жен

Минута и 13 секунд — столько понадобилось Павлу Леоновичу, чтобы перенести жену Наталью из точки А в точку Б, попутно перепрыгивая через высокие барьеры, форсируя глубокую лужу и «буксуя» в зыбучем песке.

С любимой на спине. Мозырянин победил на чемпионате по переносу жен
Семейная пара из Мозыря быстрее всех преодолела 253 метра и победила на чемпионате по переносу жен, организованном в Браславе Белорусской федерацией гонок с препятствиями. О необычных соревнованиях Павел, сотрудник Мозырского пограничного отряда, узнал еще в прошлом году, сообщает sb.by. Тогда же и поучаствовал впервые — обошел ближайшего соперника на шесть секунд и оказался на первом месте.  

Готовится к состязаниям всегда основательно: занимается в тренажерном зале, бегает в гору, для отягощения подхватывая 80-килограммового приятеля. Так что транспортировать стройную жену Наталью, которая весит 54 килограмма, ему было не сложно. Коренастый Павел — мастер спорта по рукопашному бою:   


— За время тренировок нашел оптимальный способ переноса Наташи. Перевешиваю ее через плечо головой вниз: в таком положении не устают руки, можно развивать максимальную скорость и балансировать. Кстати, если спутница упадет или хотя бы коснется земли, получишь 15 штрафных секунд. У нас все прошло гладко. 


Единственное, волновался, чтобы супруга не наглоталась воды, когда мы преодолевали водное препятствие. До сих пор не понимаю, как ей удалось остаться сухой — даже волосы не намочила.  Чтобы выигрывали сильнейшие, а не те, чьи жены самые миниатюрные, организаторы ввели правило: если дама весит меньше 49 килограммов, то ей на плечи надевают рюкзак с утяжелением.  После победы на чемпионате Павел и Наталья стали звездами в Мозыре. Когда супруги на пробежке, к ним часто подходят и спрашивают, к чему они готовятся на этот раз. Павел откровенничает:  
Мы бы с радостью съездили на европейский чемпионат, но участие платное. Если найдется спонсор, попробуем свои силы.  Источник: sb.by


08:23 11/08/2018






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