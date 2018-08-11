В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла

Телеканал сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.





Телеканал ABC указывает со ссылкой на источник, что лайнер разбился.





Как сообщается, речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту, по всей видимости, не было пассажиров.