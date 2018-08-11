Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании

Анонимный зарубежный коллекционер приобрел также и слепки кистей рук советского вождя.


Фото: The Canterbury Auction Galleries

На британских торгах The Canterbury Auction Galleries продали бронзовую маска Иосифа Сталина. При стартовой цене в 1,5 — 2 тысячи фунтов участники готовы были выложить в несколько раз больше. Победителем аукциона стал загадочный иностранец, предложивший 13,5 тысяч (около 1,5 миллиона рублей). Как сообщает URA.RU, в 2012 году аналогичный лот ушел за 3,6 тысячи фунтов.

Стоит отметить, что это проданное изделие — одна из 12 посмертных масок советского вождя авторства Матвея Манизера. Прежний владелец обнаружил ее на чердаке в доме своего дедушки, который служил на торговом флоте. Никто не может с уверенностью сказать, как и когда антиквариат попал в окрестности Лондона.

07:34 11/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o гарантиях китайцам, воскресшем...
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё