Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании





Фото: The Canterbury Auction Galleries





На британских торгах The Canterbury Auction Galleries продали бронзовую маска Иосифа Сталина. При стартовой цене в 1,5 — 2 тысячи фунтов участники готовы были выложить в несколько раз больше. Победителем аукциона стал загадочный иностранец, предложивший 13,5 тысяч (около 1,5 миллиона рублей). Как сообщает URA.RU, в 2012 году аналогичный лот ушел за 3,6 тысячи фунтов.





Стоит отметить, что это проданное изделие — одна из 12 посмертных масок советского вождя авторства Матвея Манизера. Прежний владелец обнаружил ее на чердаке в доме своего дедушки, который служил на торговом флоте. Никто не может с уверенностью сказать, как и когда антиквариат попал в окрестности Лондона.