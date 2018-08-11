Отмечается, что свастику и другую запрещенную символику можно использовать в компьютерных играх, где разработчики представили события «критически», а также есть «общественное обоснование» — художественная или научная цель. В организации считают, что решение справедливо по отношению к свободе искусства.





Сейчас, согласно законам Германии, за использование символики антиконституционных организаций предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет, либо штрафа.





При проверке видеоигр на наличие запрещенных символов организация USK может прибегнуть к положению «о социальной адекватности». Которое позволяет демонстрировать свастику и прочие запрещенные объекты для гражданского просвещения, искусству, науке, обучению, истории. Благодаря этому положению удалось снять запрет на показ нацистских символов в фильмах.