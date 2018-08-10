Никас Сафронов рассказал о предстоящей встрече с Лукашенко

"Сейчас собирается ко мне прийти президент Беларуси Лукашенко. Почему нет? Я писал его портрет. Он лежит. И он хочет взять его из моих рук лично. Приедет по делам политическим и другим в Москву, и хочет заодно зайти ко мне в гости. Его посол в Москве со мной созванивался. Это нормальная вещь", — отметил художник в интервью российскому Пятому каналу.









Портрет Лукашенко в марте этого года могли увидеть минские зрители. Он был представлен на персональной выставке Сафронова "Весна впечатлений" в художественной галерее Михаила Савицкого. На картине белорусский политик изображен на фоне государственного флага. Также на ней можно увидеть родной дом главы государства, где он родился, сообщает sputnik.by





В 2013 году художник уже дарил Лукашенко его портрет. Тогда белорусский лидер был представлен в образе Франциска Скорины.





В пятницу Никас Сафронов представит свои работы в Академии художеств в Санкт-Петербурге — 90% из них еще никогда не показывались широкой публике. Как сообщил художник, на выставке будет специальная закрытая зона из эротических работ.



