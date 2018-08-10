



Список был направлен в облисполкомы и комиссии. Ситуации можно условно разделить на четыре блока, сообщает газета «Звязда».





Первый блок — состояние здоровья. Например, наличие у человека заболевания, которое является показанием к установлению инвалидности, но она по каким-то причинам пока не оформлена, длительное восстановление после травмы, прохождение курса лечения и реабилитации от наркозависимости.





Второй блок — необходимость ухода за детьми старше семи лет. Например, школьник стоит на диспансерном учете с хроническим заболеванием, обучается дома после болезни.





Третий блок — необходимость постоянного или временного ухода за взрослыми нетрудоспособными гражданами.





Четвертый — отсутствие возможности трудоустройства. Здесь могут быть такие объективные причины, как значительная удаленность места жительства от органов территориальной службы занятости, нерегулярная транспортная связь, отсутствие вакансий по специальности.





Начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун заявил, что этот перечень примерный, и у комиссии остается право принимать решение по каждой конкретной ситуации.





Чтобы получить освобождение от полной уплаты ЖКУ, нужно будет обратиться в постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения.





Те, кто подпадает под декрет «О содействии занятости населения», горячее водоснабжение начнут оплачивать по полным тарифам с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение — с 1 октября 2019 года.







